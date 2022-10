Sociale: Cri, si concludono Stati generali Gioventù, rimettere uomo al centro di tutto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come presidente della Croce rossa italiana, una realtà che conta oltre 40.000 giovani volontari, vi chiedo di dare attenzione a due elementi: fiducia e solitudine. Insieme, dobbiamo fare in modo che i leader della Cri di domani, come quelli di oggi, sappiano dare fiducia ai giovani. Ho visto molte volte la solitudine del presidente di un Comitato, perché non riesce a delegare. Dobbiamo lavorare tantissimo su questo. La parola fiducia ci dovrà accompagnare nei prossimi anni se veramente vogliamo essere un'associazione solida", ha poi proseguito il presidente della Cri. Concludendo il suo intervento davanti a centinaia di giovani volontari, Francesco Rocca ha invitato proprio questi ultimi a partecipare con tutta la loro energia a un importante appuntamento: "Il 9, 10 e 11 di dicembre ci sarà il Jump a Roma. Vi voglio tutti lì – ha concluso – per far sentire la vostra voce. Lavoreremo per creare un momento di confronto forte, leale, sincero e costruttivo". All'inizio della cerimonia conclusiva degli "Stati Generali della Gioventù", i Giovani della Croce rossa italiana hanno ricordato con un minuto di silenzio le vittime della catastrofe di San Giuliano di Puglia, a vent'anni da quel terremoto (era il 31 ottobre del 2002) che fece crollare l'edificio della scuola del comune molisano, nel quale persero la vita ventisette bambini e una maestra. (Rin)