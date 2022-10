© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: iraniana Nioc e russa Gazprom firmano accordo da 6,5 miliardi di dollari - La compagnia petrolifera iraniana National Iranian Oil Company (Nioc) e la società energetica russa Gazprom hanno firmato un accordo del valore di 6,5 miliardi di dollari sul gas e sul petrolio. Lo riferisce l’emittente iraniana “Press Tv”. In base all’accordo, Gazprom aiuterà Nioc nello sviluppo dei giacimenti di gas di Kish e North Pars e anche di sei giacimenti petroliferi. Gazprom sarà inoltre coinvolta nel completamento di progetti sul gas naturale liquefatto (Gnl) e nella costruzione di gasdotti per l'esportazione. "Il resto del memorandum del valore di 40 miliardi di dollari sarà convertito in contratti nel prossimo mese e i negoziati sono in corso", ha affermato oggi il viceministro degli Esteri incaricato dei rapporti economici, Mehdi Safari. Nioc e Gazprom hanno firmato lo scorso luglio un memorandum da 40 miliardi di dollari, in occasione della visita a Teheran del presidente russo, Vladimir Putin, per il vertice sulla Siria con i capi di Stato di Iran e Turchia, rispettivamente Ebrahim Raisi e Recep Tayyip Erdogan. (segue) (Res)