I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Israele: lo Stato ebraico domani al voto per le quinte elezioni legislative dal 2019 - Lo Stato di Israele si avvia domani a tenere la sua quinta tornata elettorale dal 2019 per il rinnovo della Knesset, il parlamento monocamerale israeliano. Alle urne sono chiamati circa 6,8 milioni di elettori che dovranno scegliere i propri rappresentanti tra ben 39 partiti in corsa per i 120 seggi all’interno della Knesset. Le elezioni giungono dopo lo storico accordo per la demarcazione dei confini marittimi tra Libano e Israele firmato lo scorso 27 ottobre sotto il governo dimissionario guidato da Yair Lapid, fortemente contestato dal leader del partito di opposizione Likud ed ex primo ministro, Benjamin Netanyahu. Per essere rappresentato nella Knesset, un partito deve ottenere almeno quattro seggi o il 3,25 per cento dei voti. Terminate le elezioni, le liste di candidati che supereranno la soglia di idoneità riceveranno un numero di seggi alla Knesset proporzionale alla loro forza elettorale. Il mandato del parlamento eletto dura quattro anni, ma può essere sciolto prima del termine. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui non si riesca ad approvare il bilancio di Stato entro tre mesi dall’inizio dell’anno fiscale. (segue) (Res)