- Libano: Beirut, forze di sicurezza arrestano un correntista durante tentata rapina in banca - Le forze di sicurezza del Libano sono intervenute questa mattina per porre fine ad una tentata rapina presso la sede della Banca Byblos del quartiere Hamra della capitale libanese Beirut. Lo ha reso noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale l’operazione ha portato all’arresto da parte di un correntista che aveva preso in ostaggio alcune persone dentro l’edificio e minacciato i dipendenti. Al momento non è chiaro se l’uomo fosse armato né quale somma di denaro avesse preteso dai dipendenti della filiale. In Libano i prelievi bancari sono limitati mentre il Paese è colpito da una crisi finanziaria senza precedenti. Dall'ottobre 2019 milioni di libanesi hanno visto gradualmente limitato l'accesso al proprio conto bancario, mentre la valuta locale è stata svalutato di quasi il 90 per cento. Diverse persone hanno preso d'assalto le banche per reclamare i loro risparmi negli ultimi mesi. (segue) (Res)