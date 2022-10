© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: attesa giovedì sessione parlamento su dimissioni governo provvisorio - Il presidente del parlamento del Libano, Nabih Berri, ha convocato i deputati per una sessione il prossimo 3 novembre alle 11:00 ora locale (le 10:00 italiane) per discutere della lettera inviata dal capo dello Stato uscente, Michel Aoun, in merito alle dimissioni del premier designato Najib Miqati. Lo riferiscono i media locali. "Si ritiene che il governo si sia dimesso in conformità con l'articolo 69 della Costituzione", ha riferito Berri al quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”. Berri ha ribadito la sua intenzione di avviare un dialogo per trovare un successore di Aoun, mettendo in luce l'importanza di eleggere un nuovo presidente. "Un vuoto (presidenziale) è inaccettabile", ha dichiarato il presidente parlamentare in un commento. Nella sua lettera, Aoun avrebbe affermato che Miqati “non è interessato” a formare un nuovo esecutivo impegnato a fronteggiare i molteplici problemi del Paese e ha inviato il premier a dimettersi. Ieri, poi, alla vigilia della fine del suo mandato, Aoun ha annunciato che il governo provvisorio “non può assumere i poteri del capo dello Stato in caso di vuoto presidenziale”. "Questa mattina ho inviato una lettera al parlamento in conformità con i miei poteri costituzionali e ho firmato il decreto di dimissioni del governo", ha detto Aoun durante il suo discorso, esortando il presidente dell’organo legislativo a prendere le misure necessarie sulla questione. (Res)