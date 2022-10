© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lega araba: fonti stampa, re Marocco Mohammed VI non parteciperà al vertice in Algeria - Il re del Marocco Mohammed VI non parteciperà al vertice della Lega araba che si terrà domani e il due novembre nella capitale algerina, Algeri. Lo ha reso noto la rivista francese “Jeune Afrique”, secondo la quale il sovrano avrebbe deciso di non partecipare al vertice per diverse ragioni tra cui l’accoglienza “non appropriata” riservata al ministro degli Esteri Nasser Bourita, che è arrivato ad Algeri lo scorso 29 ottobre per la riunione ministeriale e ha lasciato il Paese oggi. Sarebbe stato proprio il ministro marocchino ad informare il segretario generale della Lega araba Ahmed Aboul-Gheit ieri sera dell'assenza del sovrano del Marocco. La delegazione marocchina sarà quindi guidata dal capo della diplomazia di Rabat. La notizia non è stata confermata ufficialmente dai canali diplomatici marocchini. Vale la pena ricordare che l’Algeria ha interrotto le relazioni diplomatiche con il Marocco nell’agosto 2021, accusando Rabat di “atti ostili”. (segue) (Res)