I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Tunisia: Azour (Fmi), programma finanziamento entrerà in vigore dopo approvazione dicembre - Il programma di finanziamento concordato tra la Tunisia e il Fondo monetario internazionale (Fmi) entrerà in vigore non appena il consiglio di amministrazione dell’istituzione internazionale approverà il prestito da 1,9 miliardi di dollari stabilito con l’accordo del 15 ottobre scorso. L'eventuale approvazione dovrebbe giungere a dicembre. Lo ha dichiarato il direttore del dipartimento del Medio Oriente e dell'Asia centrale dell’Fmi, Jihad Azour, all'agenzia di stampa "Tap"." È un programma basato su un partenariato tra la Tunisia e il Fondo e contiene una serie di procedure e riforme”, ha affermato Azour, spiegando che il programma verrà realizzato “in modo graduale e si adatterà ai cambiamenti che affliggono l'economia tunisina". In merito alla privatizzazione delle istituzioni pubbliche, uno dei punti dell’accordo, il funzionario ha riferito che il governo tunisino ha "stabilito un meccanismo per classificare queste istituzioni in base alla loro condizioni, tenendo conto della loro efficienza e produttività". (segue) (Res)