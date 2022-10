I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: presidente Noc a "Sky News Arabia", raggiunto con Eni accordo per sviluppo giacimento gas - La Libia ha raggiunto un accordo con la società italiana Eni per un totale di 8 miliardi di dollari per lo sviluppo di un giacimento di gas naturale nell’ovest del Paese. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione della compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), Farhat bin Qadara in un’intervista a “Sky News Arabia”, rilasciata a margine dell’Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec), uno dei più grandi forum a livello internazionale che vede riuniti leader, decisori politici e rappresentanti del settore energetico. Bin Qadara ha spiegato che l’accordo, sarebbe stato stipulato anche con la britannica Bp, precisando che l'obiettivo è iniziare la perforazione e la produzione di gas da un giacimento nel Mediterraneo, simile a quello egiziano di Zohr, ma con riserve maggiori. “La dimensione delle riserve sarà annunciata dopo l’inizio delle operazioni”, ha spiegato Bin Qadara senza entrare nei dettagli. Il presidente della Noc ha ricordato che le riserve di gas della Libia superano gli 80 miliardi di miliardi di piedi cubi. Il capo della Noc ha riferito di aspettarsi di raggiungere entrate petrolifere comprese tra i 35 e 37 miliardi di dollari entro la fine di quest'anno, il più alto dal 2013. Attualmente la produzione di petrolio della Libia è in media di 1,2 milioni di barili al giorno di greggio. “Per mantenere l’attuale volume di produzione è necessario un investimento di quattro miliardi di dollari all’anno”, ha spiegato Bin Qadara, secondo il quale è necessario modernizzare le infrastrutture. “Il Paese sta lavorando a un piano per aumentare la produzione a 2 milioni di barili di greggio al giorno. Il volume degli investimenti necessari per raggiungere l'obiettivo non è stato determinato con precisione, ma andrà dai 4 ai 5 miliardi di dollari all'anno”, ha dichiarato il capo della compagnia petrolifera libica. “I fondi saranno in parte finanziati dal governo, con il sostegno della Banca centrale libica, e in parte da partner esteri”, ha concluso. (segue) (Res)