- Egitto: Ifad stanzia due miliardi di dollari per sicurezza alimentare - Il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricoli (Ifad) ha stanziato due miliardi di dollari per la sicurezza alimentare dell’Egitto. Lo hanno reso noto alcuni responsabili di Ifad alla stampa egiziana. Il fondo fornirà finanziamenti all'Egitto attraverso prestiti fino al 2030, per favorire un aumento degli investimenti del Paese nelle risorse idriche, alimentari ed energetiche e accelerare il raggiungimento degli obiettivi climatici. Lo scorso 12 ottobre ministro dell'Agricoltura dell’Egitto, El Sayed el Quseir, aveva discusso di sicurezza alimentare con il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura Fao, Qu Dongyu. El Quseir e il direttore generale avevano parlato della “proficua e costruttiva” cooperazione e dell’iniziativa “Fast” per la trasformazione sostenibile in ambito agricolo e alimentare. Come già evidenziato da El Quseir, l’Egitto deve far fronte a una serie di sfide come la scarsità d'acqua, terreni agricoli limitati e le conseguenze di crisi globali quali la crisi russa e il cambiamento climatico. Di fronte a tale scenario, Il Cairo ha adottato una serie di strategie per affrontare queste sfide, tra cui maggiori attività di bonifica, la produzione di nuove varietà di prodotti in grado di resistere alle condizioni climatiche, oltre a maggiore attenzione alla trasformazione digitale, con riferimento a sistemi di allerta precoce e a sistemi di irrigazione moderna e applicazioni intelligenti in campo agricolo. (Res)