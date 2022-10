I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Brasile: ministero Esteri di Mosca, speriamo cooperazione bilaterale prosegua - La Russia esprime la speranza che si possa proseguire il rafforzamento della cooperazione con il Brasile. Ad affermarlo il ministero degli Esteri russo in un comunicato rilasciato a seguito della pubblicazione dei risultati delle elezioni presidenziali in Brasile. "Ci aspettiamo che il corso per rafforzare la cooperazione bilaterale, oltre all'interazione russo-brasiliana nelle Nazioni Unite, nei Brics, nel G20 e in altri progetti multilaterali proseguirà", si legge nella nota del dicastero russo. Inoltre, è stato sottolineato che la Russia ritiene che il Brasile sia un promettente candidato come membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. "Apprezziamo molto il ruolo che ha il Brasile negli affari internazionali, il suo costante sforzo di rafforzamento dei principi costruttivi e della formazione di un ordine mondiale democratico e policentrico", conclude il comunicato. (segue) (Res)