I fatti del giorno - America Latina (2)

- Perù: nipote presidente Castillo accusato di estorsione - L’ex manager generale della Sovrintendenza nazionale dei beni statali (Sbn) del Perù, Edgar Lucio Roque, ha denunciato di avere versato dei soldi a Jaime Vásquez Castillo, nipote del presidente Pedro Castillo, in cambio di un posto di lavoro alla Sbn. Nel corso del programma televisivo “Cuarto Poder", l'uomo racconta di aver versato denaro cinque volte per lavorare presso la Soprintendenza come capo dell'Ufficio dell'amministrazione e delle finanze. Una volta assunto, Lucio Roque sarebbe stato tenuto a pagare una quota di 2mila sol (circa 500 euro) su ogni mensilità percepita. L'uomo ha quindi rinunciato all'incarico dopo che il capo della Sbn, Roger Gavidia, gli avrebbe chiesto di versare 20 mila sol (circa 5 mila euro) al mese. In due occasioni i versamenti sarebbero stati effettuati in contanti direttamente a beneficio di Jaime Vásquez Castillo. Jaime è il fratello di Fray Vásquez Castillo, attualmente latitante. L’uomo è indagato per presunta corruzione. (segue) (Res)