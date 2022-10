I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: dopo sconfitta Bolsonaro camionisti bloccano strade in alcuni stati del Paese - Gruppi di camionisti ritenuti legati al presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, hanno occupato autostrade in almeno quattro Stati del Paese per contestare il risultato del ballottaggio di domenica. In video diffusi sulla rete e rilanciati dai media nazionali, si vedono manifestanti occupare la sede stradale con rimorchi messi di traverso o copertoni dati alle fiamme. Cronache di incidenti simili, iniziati nella serata di domenica e proseguiti anche stamane, arrivano dagli Stati di Rio de Janeiro, Mato grosso, Santa Caterina e Rio Grande do Sul. Gli autotrasportatori, che già altre volte hanno espresso sostegno a Bolsonaro, parlano di irregolarità nella vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva alle presidenziali. Una posizione non condivisa però dall'intera categoria. Nereu Crispim, deputato che rappresenta nella Camera gli interessi dei camionisti autonomi che detto che la categoria "riconosce il risultato delle elezioni", ribadendo una posizione già affermata nel 7 settembre 2021, quando - in occasione della festa nazionale - alcuni autotrasportatori avevano occupato le strade rispondendo a un appello della presidenza a mostrare contrarietà ad alcune istituzioni, prima fra tutte la magistratura. (segue) (Res)