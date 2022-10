I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: giustizia elettorale, non vediamo alcun rischio di contestazione dei risultati - Alexander de Moraes, presidente del Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile, ha escluso che il risultato delle elezioni presidenziali possa essere oggetto di contestazioni. "Non prevediamo alcun rischio reale di contestazioni. Il risultato è stato proclamato, sarà accettato e gli eletti, l'ex presidente della Repubblica, Luiz Inacio 'Lula' da Silva e il suo vice, l'ex governatore Geraldo Alkmin, saranno proclamati il giorno 19 dicembre 2022 e si insedieranno al potere il giorno 1 gennaio 2023. Rischio nessuno", ha detto. "Eventuali frizioni e contestazioni fanno parte del gioco politico e democratico e ovviamente questo è accentuato dal fatto che c'è stata una forte polarizzazione. Adesso tocca molto più ai vincitori calmare gli animi perché sono gli eletti che dovranno governare per tutti i brasiliani e non solo per una parte", ha concluso. (segue) (Res)