- Indo-Pacifico: Cina contesta schieramento bombardieri Usa in Australia - Australia e Stati Uniti devono rinunciare alla "mentalità da Guerra fredda" e contribuire in misura maggiore alla stabilità della regione Asia-Pacifico. Lo ha dichiarato durante la conferenza stampa odierna il portavoce del ministero degli Esteri della Cina, Zhao Lijian, commentando l'intenzione degli Stati Uniti di schierare sei bombardieri strategici statunitensi B-52 in una base aerea dell'Australia settentrionale. "La cooperazione in materia di difesa e sicurezza intrattenuta dagli Stati deve contribuire alla pace e alla stabilità regionali, senza prendere di mira terze parti o compromettere i loro interessi. Una simile azione da parte di Stati Uniti e Australia aggraverebbe le tensioni regionali, minaccerebbe seriamente la pace e la stabilità dell'area e potrebbe innescare una corsa agli armamenti nella regione. La Cina sollecita le parti interessate ad abbandonare la mentalità obsoleta e a somma zero della Guerra fredda, la concezione geopolitica ristretta e a contribuire maggiormente alla pace, alla stabilità regionale e alla fiducia reciproca", ha dichiarato Zhao. (segue) (Res)