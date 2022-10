© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: capo forze armate, pronti a punire il nemico in caso di provocazioni - Le forze armate della Corea del Sud devono mantenersi pronte a fronteggiare qualsiasi tipo di minaccia e a punire il nemico in caso di provocazioni. Lo ha detto il capo di Stato maggiore congiunto, generale Kim Seung-kyum, nel corso di una visita al Centro di comando per le operazioni aeree e spaziali dell’aeronautica di Pyeongtaek, 70 chilometri a sud di Seul. L’ufficiale ha menzionato i recenti test di missili balistici effettuati dalla Corea del Nord, gli ultimi dei quali nel Mare Orientale venerdì scorso. Kim ha visitato oggi anche il Comando di difesa aerea e missilistica, ordinando agli ufficiali di monitorare la situazione 24 ore su 24 e ricordando che Pyongyang può lanciare missili “in ogni momento”. (segue) (Res)