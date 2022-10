© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Vietnam: Xi a colloquio con segretario Partito comunista, focus su cooperazione - Cina e Vietnam "dovrebbero promuovere la modernizzazione socialista con tutta la loro forza e non permettere a nessuno di ostacolare i loro progressi". È quanto dichiarato dal presidente della Cina, Xi Jinping, al termine di un incontro tenuto oggi a Pechino con il segretario del Partito comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong. Xi, riporta l'emittente statale "Cctv", ha sollecitato i partiti di Pechino e Hanoi a "lavorare per il benessere dei popoli e per il progresso dell'umanità", impedendo a "qualsiasi forza di scuotere le fondamenta istituzionali del nostro sviluppo". La causa del "progresso umano è un processo lungo e tortuoso e lo sviluppo dei Paesi socialisti deve affrontare un ambiente internazionale molto complicato nonché seri rischi e problematiche", ha affermato Xi. Nguyen Phu Trong, in visita in Cina dal 30 ottobre al 2 novembre, è il primo rappresentante di un Paese straniero a visitare Pechino dopo il ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista, che ha conferito a Xi un inedito, terzo mandato consecutivo alla segreteria generale del partito. (segue) (Res)