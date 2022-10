© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: arrestate nove persone per il crollo del ponte, le vittime salgono a 137 - Le autorità dell'India hanno arrestato nove persone in relazione al crollo di un ponte pedonale a Morbi, nello Stato del Gujarat, dove nel frattempo il bilancio delle vittime è salito a 137 morti, tra cui molti bambini. Lo rende noto l'agenzia di stampa nazionale "Ani" citando fonti della polizia. Tra le persone in manette vi sarebbero addetti e responsabili delle attività di manutenzione. Secondo le fonti, nelle prossime ore dovrebbero essere eseguiti nuovi arresti. Era il gruppo Oreva, società di base nello Stato del Gujarat nota per la produzione di orologi di marca Ajanta, a occuparsi da 15 anni della manutenzione del ponte di Morbi, come rivelato dal capo della polizia locale, Sandeepshinh Zala, dopo l’apertura di un’inchiesta da parte del governo statale su uno dei più gravi incidenti accaduti nel Paese negli ultimi dieci anni. “Non ci hanno dato alcuna informazione sulla riapertura del ponte, né noi abbiamo rilasciato alcun certificato d’idoneità”, ha aggiunto Zala riferendosi ai dirigenti del gruppo. Quest’ultimo non ha ancora pubblicato alcun comunicato sull’episodio, ma attraverso un portavoce, citato dal quotidiano “Hindustan Times”, ha attribuito il disastro alla presenza di “troppe persone nella sezione intermedia del ponte che tentavano di far oscillare la struttura da una parte all’altra”. Oreva è specializzata in lampade fluorescenti, orologi e bici elettriche e – come sottolineato oggi dall’agenzia di stampa “Pti” - non è chiaro come sia riuscita a ottenere il contratto per la manutenzione di un ponte di oltre cento anni. (segue) (Res)