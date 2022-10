© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kazakhstan-Germania: ministra Esteri Baerbock elogia Astana per distanza da Russia - La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha elogiato il Kazakhstan per la sua presa di distanze dalla Russia e per l'attuazione delle riforme, volte a promuovere lo stato di diritto. Da Astana dove è in visita, l'esponente dei Verdi ha dichiarato che merita rispetto la posizione dell'ex repubblica sovietica sulla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Il Kazakhstan ha, infatti, preso le distanze da Mosca, nonostante la sua difficile posizione geografica e ha “ripetutamente chiarito che rispetta l'ordine internazionale”. La ministra degli Esteri tedesca ha poi evidenziato che, a differenza di Russia e Cina, la Germani offre al Kazakhstan una relazione su un piano di parità. L'obiettivo è attuare progetti sostenibili e di alta qualità. L'esponente dei Verdi ha, inoltre, sottolineato che il Paese dell'Asia centrale ha un enorme potenziale per la produzione di energie rinnovabili. Astana è la prima tappa di un viaggio che, nelle prossime ore, porterà Baerbock in visita a Dushanbe in Uzbekistan. (Res)