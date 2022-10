Veneto: Pd presenta ordine del giorno nei comuni per intervenire su temi del caro energia e riforma Ipab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico del Veneto ha redatto un ordine del giorno da presentare a tutti i comuni della regione con al centro i temi del caro energia per le Rsa e la riforma delle Ipab. "Da una parte la riforma delle Ipab è attesa da oltre 20 anni, dall'altra l'intero sistema residenziale e semiresidenziale dedicato agli anziani non autosufficienti e alle persone con disabilità negli ultimi due anni e mezzo è stato messo a dura prova, senza soluzione di continuità, prima dalla pandemia e poi dalla crisi energetica tuttora in atto. Nel Veneto ci sono più di 10 mila anziani le cui famiglie rischiano di doversi fare carico da sole dei maggiori costi di assistenza" ha spiegato il coordinatore Claudio Beltramello. Con questo documento, come si legge nel comunicato, il Partito democratico chiede "un aiuto straordinario ed urgente ai centri di servizi sia pubblici che privati convenzionati per affrontare le difficoltà economiche connesse agli aumenti del costo energetico e tutte le spese correlate; la sospensione di ogni procedura di commissariamento delle Ipab connesso ad eventuali disavanzi causati dalle conseguenze del Covid o dagli aumenti delle spese energetiche; un intervento strutturale e continuativo di riequilibrio economico delle spese sostenute dalle Ipab – a differenza delle imprese profit e non profit di settore- a seguito dell'applicazione del contratto degli Enti Locali con particolare riferimento alla percentuale IRAP, alle spese per le maternità, per la legge 104, per l'assenza per malattia e la riforma delle Ipab nel senso della trasformazione delle stesse in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona." (Rev)