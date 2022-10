Romania: Partito socialdemocratico propone Angel Tilvar a capo del ministero della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza del Partito socialdemocratico (Psd) ha proposto oggi il nome di Angel Tilvar al ministero della Difesa, dopo le dimissioni di Vasile Dincu. La proposta è già stata inviata dal premier Nicolae Ciuca al Palazzo Cotroceni. Tilvar ha detto di sperare in una buona collaborazione con il presidente Klaus Iohannis, dopo che Dincu si è dimesso affermando di non poter collaborare con il capo dello Stato. "La decisione del mio collega è una decisione con una forte carica personale. Il rapporto con il presidente è chiaramente specificato dalla legge, che rispetterò e spero in un'ottima collaborazione perché è nell'interesse di tutti", ha affermato Tilvar.(Rob)