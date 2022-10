Commercio: Brocchi (Assoturismo Roma) su ponte Ognissanti, 85 per cento camere occupate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città di Roma "nonostante ci siano ancora 300 alberghi chiusi, con problemi soprattutto nel turismo organizzato, la stima di occupazione nelle camere si aggira intorno all’85-90 per cento, sia per il ponte di Ognissanti che per la stagione complessiva di ottobre”. Lo ha detto il presidente di Assoturismo Roma e Lazio di Confesercenti, Daniele Brocchi, interpellato da “Agenzia Nova”. “I problemi maggiori sono causati dal turismo organizzato, quindi le grandi gite, che a causa del Covid ancora non sono riprese. A parte questo, però - ha spiegato Brocchi - la maggior parte delle strutture ricettive sta andando molto bene, complice il bel tempo. Il tutto probabilmente andrà a scemare verso il 10-15 novembre - ha sottolineato Brocchi - con l’arrivo della bassa stagione. A ogni modo - ha aggiunto - le stime per albergatori e ristoratori sono molto positive e le strutture sono piene. Quest’anno - ha concluso il presidente - è in ripresa anche il settore delle guide turistiche, e questo contribuisce al dato positivo”.(Rer)