Ucraina: Cattaneo (FI), atlantismo non in discussione, si continui a lavorare per la pace

21 luglio 2021

- "Berlusconi ha chiarito la circostanza su cui si è molto romanzato. Ha detto che l'invasione dell'Ucraina non è in alcun modo giustificabile e che bisogna lavorare per la pace e immaginare - oltre alle armi - la via diplomatica". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Alessandro Cattaneo, in un'intervista a "La Stampa". "Il nostro atlantismo non è in discussione, la linea di FI è chiara. Quando ci sarà da votare saremo conseguenti col posizionamento di amici della Nato che abbiamo da sempre. Altri che ci danno lezioni saranno molto meno coerenti", ha concluso Cattaneo. (Roma)