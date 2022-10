Ucraina: istruttori britannici svolgono operazioni di addestramento a Vinnytsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di istruttori britannici ha tenuto delle sessioni di addestramento congiunto a Vinnytsia, capoluogo dell’omonima regione occidentale dell’Ucraina. A riferirlo il governatore regionale, Serhiy Borzov, sul suo canale Telegram. “Esperti militari britannici hanno parlato del rilevamento e dell'identificazione di mine e altri ordigni. Per più di 20 anni sono stati impegnati nello sminamento, hanno partecipato a operazioni di combattimento in Afghanistan e hanno operato sotto copertura”, ha spiegato Borzov. “Come hanno detto gli istruttori britannici, per loro è un onore e un privilegio aiutare gli ucraini a rendere le nostre vite più sicure”, ha aggiunto il governatore regionale. (Kiu)