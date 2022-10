Commercio: Roscioli (Federalberghi Roma) su ponte Ognissanti, lieve calo su ottobre ma trend positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ponte di Ognissanti nella Capitale conferma, per quanto riguarda il settore delle imprese alberghiere del Lazio, "una buona affluenza anche se non siamo al completo: Roma non si è riempita". Lo ha detto Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma di Confcommercio, interpellato da "Agenzia Nova". "Per quanto riguarda il ponte di Ognissanti il trend è leggermente inferiore rispetto al mese di ottobre, che è andato molto bene. Il bel tempo - ha sottolineato Roscioli - certamente ha aiutato. Comunque il trend si conferma positivo con un'occupazione intorno all’80-85 per cento".(Rer)