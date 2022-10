Ucraina: Dtek, esaurite apparecchiature per riparazioni sistema energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dtek, il principale operatore energetico ucraino, ha esaurito le scorte di attrezzature necessarie per effettuare le riparazioni a eventuali danni al sistema di distribuzione. Lo ha detto Dmytro Sakharuk, direttore esecutivo di Dtek, un un intervento televisivo. "Purtroppo, abbiamo già esaurito lo stock di attrezzature che avevamo nei nostri magazzini dopo le prime due ondate di attacchi che hanno avuto luogo dal 10 ottobre. Siamo stati in grado di acquistare alcune attrezzature. Sfortunatamente, il costo delle attrezzature è ora misurato in centinaia di milioni di dollari. Ci sono già alcune difficoltà con l'acquisto di queste apparecchiature, perché sono molto costose. Ora stiamo lavorando su come acquistarle o ottenerle dai nostri partner", ha detto Sakharuk. (Kiu)