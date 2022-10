Banche: De Poli (Udc), contro stangata mutui serve nuova moratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sui rincari dei mutui, dovuti agli aumenti dei tassi di interesse, sono preoccupanti. Tutto ciò, unito all’inflazione e al caro bollette, rischia di tramutarsi in una tempesta perfetta. “La mia proposta al governo è di valutare la possibilità di una nuova moratoria come ai tempi del Covid, in modo da sospendere i pagamenti delle rate di mutui e prestiti bancari e quelli delle bollette di luce e gas”. Lo dichiara in una nota il senatore dell’Unione di centro (Udc), Antonio De Poli. “L’imperativo, in questa fase, è tutelare le famiglie meno abbienti”, sottolinea De Poli, che aggiunge: “A Padova, solo per fare un esempio, i rincari annui dei mutui, si attestano sui 156 euro mensili, con un rialzo di oltre il 17 per cento. È evidente che, di questo passo, le famiglie saranno costrette a scegliere se pagare le bollette, la rata del mutuo o fare la spesa al supermercato. Ecco perché come maggioranza di centrodestra riteniamo assolutamente prioritario intervenire rafforzando le misure di sostegno ai nuclei familiari più disagiati”. “Dobbiamo salvaguardare la tenuta sociale del Paese e lo possiamo fare dando un po’ di ossigeno a chi sta soffrendo di più in questo difficilissimo momento”, conclude il senatore Udc. (Rin)