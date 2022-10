Lazio 2023: nuovo appello Zingaretti all'unità, ma il campo largo è ormai un miraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Per le prossime elezioni regionali del Lazio, l'idea di riproporre il "campo largo", quello che ha visto governare insieme alla Pisana Pd, M5s, Italia Viva, Azione, Sinistra civica ecologista e Demos, a oggi sembra ormai un miraggio, nonostante i continui appelli e i tentativi di ricucire l'alleanza, soprattutto da parte del Partito democratico. Il tempo stringe, le dimissioni di Nicola Zingaretti da governatore del Lazio, a seguito della sua elezione alla Camera, annunciate dopo l’approvazione del collegato al bilancio in Consiglio, oramai sono dietro l’angolo, probabilmente il 4 novembre. E il "modello Lazio" sembra essere l’unica alternativa per fermare l’urto del centrodestra, così come auspicato più volte dallo stesso Zingaretti che ieri ha rinnovato l’appello all’unità del centrosinistra. "Dopo Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, e Giorgia Meloni che ha ricevuto la fiducia, faccio un ennesimo appello a Enrico Letta, Giuseppe Conte, Carlo Calenda e Matteo Renzi: non create le condizioni per dare alla destra la quarta figura monocratica in Italia: il presidente della Regione Lazio - ha dichiarato Zingaretti -. Stiamo governando insieme e in questi anni abbiamo dimostrato che con spirito innovativo e unitario, ascoltandosi si possono fare grandi cose. Nel Lazio innanzitutto le persone, gli elettori che si riconoscono nell’attuale maggioranza vogliono questo. Raccogliete questo orientamento per fare davvero di tutto per combattere uniti e vincere", ha concluso. (segue) (Rer)