Lazio 2023: nuovo appello Zingaretti all'unità, ma il campo largo è ormai un miraggio (2)

- La trattativa non è ancora chiusa, ma M5s e Terzo polo - forti anche degli ultimi sondaggi in crescita - potrebbero decidere di correre da soli e marcare la differenza con il Pd per erodere consenso soprattutto a livello nazionale. Andando in questa direzione, il "campo largo" sembra destinato a scomparire con le dimissioni di Zingaretti. Tanto che l'attuale vicepresidente Daniele Leodori, candidato in pectore del Pd, favorito e appoggiato da Area dem, la corrente più ampia del partito, ha fatto un passo indietro. "Non sono disponibile a candidarmi senza unità e campo largo", ha chiarito con un lungo messaggio affidato ai social network. Intanto, però, l’esperienza dell'alleanza targata Pd e che tiene dentro M5s, Azione, Italia viva e liste civiche potrebbe essere l’unica “possibilità” in grado di competere con l’avanzata del centrodestra. Per questo, i rappresentanti locali dei diversi partiti di fatto auspicano che alla fine un accordo si trovi, dopo aver lavorato insieme negli ultimi anni. Manca, però, il via libera dei vertici nazionali. Il meno reticente è il segretario del Pd, Enrico Letta, che ha delegato la scelta "ai territori". Il Pd in queste settimane sembra abbia provato il tutto per tutto per tenere insieme la coalizione su base locale: dalla proposta di fare comunque le primarie, nonostante i tempi stretti, a quella di convergere unitariamente su un candidato civico, che non sia espressione del Pd. Eppure, a oggi, tutti i tentativi sembrano non aver prodotto alcun risultato. (segue) (Rer)