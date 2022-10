Lazio 2023: nuovo appello Zingaretti all'unità, ma il campo largo è ormai un miraggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Terzo Polo, Carlo Calenda e Matteo Renzi, al momento, non assicurano la loro presenza in coalizione, o meglio non vogliono saperne di un accordo che tiene dentro il M5s: "si scelga tra populismo e riformismo", le parole lapidarie di Calenda. Anche se questa sarebbe una scelta a dir poco pragmatica, in quanto la legge elettorale, a turno unico, impone accordi. Mentre dal canto suo il leader del M5s, Giuseppe Conte, non chiude a un confronto con i vecchi alleati del Pd, ma chiede che non ci sia un candidato divisivo e soprattutto che l’alleanza riguardi tutte le regioni al voto. A questo punto la scelta del leader M5s sarà determinante e indicativa, anche per quanto riguarda le prospettive politiche a livello nazionale e il tipo di opposizione che vuole portare avanti. In particolare, se l'obiettivo di Conte è quello di porsi come principale partito dell'area progressista la scelta non è facile. A livello nazionale, l'alleanza con il Pd, come si è visto, non ha pagato molto a livello di consensi, tanto che questi sono aumentati quando il M5s ha deciso di strappare l'alleanza, portando di fatto alla caduta del governo Draghi e a nuove elezioni. Ma potrebbe anche rischiare, quindi, di scegliere la strada della coalizione per tentare una operazione egemonica dall'interno su tutto il centrosinistra, partendo dai territori. (segue) (Rer)