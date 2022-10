Lazio 2023: nuovo appello Zingaretti all'unità, ma il campo largo è ormai un miraggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A prescindere dall’incognita primarie, alle quali fin qui si erano candidati l’assessore alla sanità Alessio D’Amato (più defilato dopo la condanna della Corte dei Conti) e il vicepresidente Daniele Leodori, tra i nomi che circolano, con riserva non sciolta, ci sono anche quello di Enrico Gasbarra, già deputato, europarlamentare, vicesindaco di Roma e presidente della Provincia e dell’ex ministra Marianna Madia. Al momento, quella di Leodori sembra essere la candidatura più quotata in grado di mettere d’accordo un’alleanza tra Pd-M5s e liste civiche per un campo largo “ristretto”. In questo caso non è da escludere completamente la possibilità, anche se molto remota, che D’Amato possa correre da solo con una lista civica e il sostegno del Terzo Polo. L’ora delle urne, che il Pd lo voglia o no, si avvicina. Nicola Zingaretti, eletto deputato, ha annunciato le dimissioni ai primi di novembre, lasciando delineare l’ipotesi che si possa votare ai primi di febbraio. Anche se circola voce che si possa andare a un election day, con altre elezioni regionali e amministrative, tra aprile e maggio, il tempo stringe. (Rer)