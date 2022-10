Fvg: assessore Attività produttive, ristori per caro energia a 12 mila aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 12.234 le domande presentate in Friuli Venezia Giulia per accedere al bando ristori, per un importo complessivo di 13 milioni 178 mila euro. Il bando era riservato alle micro, piccole e medie imprese che nel primo semestre dell'anno avevano subito rincari superiori al 30 per cento dei costi dell’energia elettrica rispetto al 2021. Lo ha comunicato oggi l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, dopo la chiusura dell’avviso fissata al 28 ottobre. “L'obiettivo principale di questa misura era dare una risposta alle imprese colpite dal caro energia in tempi rapidi e senza eccessiva burocrazia. Possiamo dire di averlo centrato: i fondi sono stati stanziati a inizio agosto, il bando è partito ad ottobre, con una procedura semplice e veloce che è stata molto apprezzata dalle imprese”, ha detto Bini. I contributi verranno ora erogati attraverso il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane e il Centro di assistenza tecnica alle imprese del Terziario Fvg. L'importo dei ristori varia a seconda della dimensione dell'attività: le micro imprese riceveranno mille euro, le piccole imprese 1.500 euro e le imprese di medie dimensioni 2 mila euro. L’85 per cento delle domande pervenute arriva da micro imprese con meno di dieci dipendenti e oltre la metà dell’importo andrà ad aziende del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona. “Si comprende come questa misura abbia intercettato i bisogni delle attività più in difficoltà: i negozi, le botteghe, i bar e ristoranti che tengono vivi i nostri centri storici e che hanno bisogno di sostegno, ora più che mai”, ha aggiunto l’assessore, assicurando che il sostegno “continuerà, per tutto il comparto delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia”. (Frt)