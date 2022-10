Energia: Descalzi (Eni), affrontare crisi è fondamentale per procedere verso transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontare la crisi “è fondamentale per procedere verso transizione energetica”, ma al di là dei nuovi obiettivi dell’Unione europea vi è bisogno di “una soluzione strutturale e di investimenti che riducano i costi”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo oggi all’Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (Adipec) che ha preso il via nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. “Il 30 per cento dei nostri investimenti comprende un'ampia gamma di settori come le rinnovabili, la bioraffineria, l'economia circolare”, ha dichiarato Descalzi. “Affrontare la crisi è fondamentale per procedere verso la transizione energetica, ma al di là dei nuovi obiettivi dell'Ue abbiamo bisogno di una soluzione strutturale e di investimenti che riducano i costi”, ha aggiunto.(Res)