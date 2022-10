Danimarca: elezioni anticipate, il Paese potrebbe ritrovarsi con un governo centrista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa dinamica potrebbe portare Frederiksen a preferire una svolta centrista, trovando nuovi spazi di manovra grazie ad un allargamento del potenziale fronte di alleati. A fare da ago della bilancia di un esecutivo di larghe intese potrebbero essere i Moderati, forza recentemente lanciata dall’ex primo ministro Lars Loekke Rasmussen. Quest’ultimo ha tentato una nuova strada dopo aver lasciato il partito liberal-conservatore Venstre, di cui era stato alla guida per dieci anni, dal 2009 al 2019. I Moderati sono dati dai sondaggi al 9 per cento, terzi in assoluto dopo Venstre, al 13 per cento. Seguono ancora il Partito popolare socialista, al 9 per cento, e un’altra formazione di recente costituzione, i Democratici danesi, su posizioni di destra populista. In base ai sondaggi, nessuno dei due blocchi tradizionali sembrerebbe in grado di superare i 90 seggi complessivi, soglia minima per una maggioranza rispetto ai 179 scranni complessivi del Folketing. I Moderati di Loekke Rasmussen, ponendosi al di fuori della logica degli schieramenti contrapposti che ha dominato la Danimarca per decenni, si propongono proprio come soluzione a un eventuale stallo, consentendo agli altri partiti di stilare un programma di governo condiviso che raccolga istanze varie ma all’insegna del pragmatismo. I Moderati propugnano ad esempio maggiori finanziamenti nel settore pubblico, in particolare nella sanità, aprendo al contempo a un taglio delle tasse sui profitti e gli investimenti. Sull’immigrazione, Loekke Rasmussen si oppone all’invio dei rifugiati in Ruanda, una posizione che permetterebbe di dialogare anche con le forze della sinistra. (segue) (Sts)