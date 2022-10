Danimarca: elezioni anticipate, il Paese potrebbe ritrovarsi con un governo centrista (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora i dati delle rilevazioni demoscopiche dovessero venire confermati dall’esito delle urne, il governo di larghe intese potrebbe davvero essere lo scenario più probabile in Danimarca, evitando al Paese quanto avvenuto nella vicina Svezia, dove i Socialdemocratici, pur risultando vincitori assoluti delle elezioni politiche di settembre, hanno assistito alla formazione di un esecutivo di centrodestra con il sostegno esterno dei sovranisti. Per Mette Frederiksen l’interesse è quello di evitare un esito similare, cercando sponde che le consentano di mantenere l’incarico di prima ministra. Decisivo, in questo senso, potrebbe risultare anche il voto in Groenlandia e nelle isole Faroe: le due nazioni costitutive assegnano in totale quattro seggi, di cui tre tendenzialmente dovrebbero andare a forze di centrosinistra. (Sts)