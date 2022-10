Speciale difesa: Usa, assistente segretario per il controllo delle armi a Tokyo e Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assistente segretario Usa per il controllo, la verifica e la conformità degli armamenti, Mallory Stewart, inizia un tour a Tokyo, in Giappone e a Seul, in Corea del Sud, per discutere di deterrenza, controllo degli armamenti, difesa missilistica, sicurezza dello spazio esterno e tecnologie emergenti. Lo riferisce una nota del Dipartimento di Stato Usa, secondo cui il tour si protrarrà fino al 5 novembre. A Seul Stewart parteciperà alla 21ma conferenza congiunta Corea del Sud-Nazioni Unite sulle questioni relative al disarmo e alla non proliferazione. (Was)