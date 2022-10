Germania: SpD e Verdi contro ricorso a fratturazione idraulica per estrarre gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esponenti del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e dei Verdi respingono la proposta del ministro delle Finanze, Christian Lindner, di ricorrere alla fratturazione idraulica (fracking) per estrarre gas in Germania. Per il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), questa tecnologia potrebbe contribuire a far fronte alla crisi dell'energia. Secondo Nina Scheer, deputata della SpD al Bundestag, “chiunque oggi invochi il fracking chiede investimenti costosi e sbagliati”. Inoltre, la fratturazione idraulica comporta “rischi per l'acqua potabile, di terremoti, danni climatici e dovrebbe quindi essere respinto”. Per il parlamentare dei Verdi Dieter Janecek, “ci vorrebbero anni” per impiegare questa tecnologia e, “nel medio periodo”, la Germania intende “passare all'idrogeno verde”. (Geb)