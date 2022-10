Ucraina: portavoce Ue, Russia rispetti accordo su esportazione di grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esortiamo la Russia a rispettare l'accordo sull'esportazione di grano tramite il Mar Nero. A dirlo la portavoce Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza, Nabila Massrali, durante la consueta conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "La decisione della Russia di sospendere la partecipazione all'accordo sulle esportazioni di grano tramite il Mar Nero mette a rischio la principale modalità di esportazione di cereali e fertilizzanti, necessari per affrontare la crisi alimentare globale causata dalla guerra in Ucraina", ha detto. "Esortiamo la Russia a ritornare sulla sua decisione e a riprendere l'attuazione dell'accordo sull'esportazione di grano", ha aggiunto. "Ieri, l'Alto rappresentante Ue Borrell ha avuto una telefonata con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per coordinare le azioni e garantire l'esportazione di grano e fertilizzanti dall'Ucraina. La Russia deve tornare sulla sua decisione e consentire i corridoi marittimi. Il cibo deve raggiungere il mondo", ha concluso. (Beb)