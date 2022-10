Spagna: Sanchez, su rinnovo magistratura il Pp rispetti la Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare (Pp) spagnolo deve "rispettare la Costituzione senza scuse o sotterfugi per rinnovare il Consiglio superiore della magistratura, il cui mandato è scaduto da circa quattro anni. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in un passaggio del suo discorso durante un evento per commemorare le vittime del colpo di Stato del 1936 e della dittatura. Per il capo dell'esecutivo "onorare" la Costituzione "richiede qualcosa di più che proclamarne la validità" e di "rispettarla dall'inizio alla fine". Secondo Sanchez la democrazia e la Costituzione sono "conquiste collettive" che non possono essere "patrimonializzate in esclusiva" da nessuno e che, al contrario, devono essere difese da tutti.(Spm)