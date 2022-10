Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita del 2,76 per cento nel 2022 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Fondo monetario internazionale (Fmi) il Brasile chiuderà il 2022 con una crescita del 2,8 per cento e dell'1 per cento nell'anno successivo. I dati del "World economic outlook", pubblicati il 12 ottobre, correggono al rialzo dell'1,1 per cento la previsione fatta a luglio per l'anno in corso, rivedendo invece al ribasso quella per il 2023 di un decimo di punto. Nonostante il miglioramento, l'espansione dell'economia del Paese sudamericano, che aveva chiuso il 2021 con un incremento del prodotto interno lordo pari al 4,6 per cento, resta sotto la media regionale. (segue) (Brb)