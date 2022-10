Brasile: analisti finanziari, Pil in crescita del 2,76 per cento nel 2022 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca Mondiale ritiene che il Brasile possa chiudere il 2022 con una crescita del Pil pari al 2,5 per cento su anno, un punto percentuale in più rispetto al pronostico fatto a giugno. Per il 2023, si legge nel rapporto "Nuovi approcci per colmare il divario fiscale", le previsioni scendono invece allo 0,8 per cento. L'organismo multilaterale ritiene che l'economia regionale sia tornata ai livelli pre-pandemici, ma con un "certo senso di normalità" che va preservato con opportune politiche economiche. "Fattori chiave" per sostenete una crescita inclusiva dell'area sono investimenti in infrastrutture e spesa per programmi sociali. (segue) (Brb)