Russia: tentato reclutamento diplomatici, convocato al ministero ambasciatore olandese a Mosca

- L'ambasciatore olandese Gilles Beschoor Plug è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo per delle provocazioni contro alcuni diplomatici russi subite da servizi di intelligence stranieri. Lo ha riferito il ministero. "L'ambasciatore olandese a Mosca, Gilles Beschoor Plug, è stato convocato al ministero degli Esteri russo. Gli è stata espressa una forte protesta in relazione al tentativo di reclutamento dei servizi di intelligence britannici dell'addetto militare dell'ambasciata russa all'Aia il 20 ottobre. Durante la conversazione, è stato sottolineato che tali azioni provocatorie sono inaccettabili, contraddicono la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e ostacolano il normale funzionamento delle missioni estere russe", si legge nella nota del ministero. Negli ultimi anni, i servizi di intelligence stranieri hanno commesso diverse provocazioni contro i dipendenti diplomatici russi nei Paesi Bassi, ha riferito il ministero. "Negli ultimi anni, diverse provocazioni del genere sono state commesse contro i dipendenti russi nei Paesi Bassi dai servizi speciali stranieri, che, come si vede, si sentono a casa sul territorio olandese. Nel dicembre del 2018, rappresentanti della Cia hanno approcciato un diplomatico della missione permanente russa presso l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche in un parco, nel dicembre del 2019, convincendolo a collaborare in un'area chiusa dell'aeroporto di Schiphol ad Amsterdam", si legge nella nota (segue) (Rum)