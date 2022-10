Francia: richiesto ergastolo per ex ribelle liberiano Kamara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato richiesto l'ergastolo per Kunti Kamara, ex comandante ribelle a processo a Parigi con l'accusa di "crimini contro l'umanità" commessi durante la guerra civile in Liberia negli anni novanta. "I crimini di cui si è reso responsabile sono i più gravi. Hanno distrutto delle vite e la loro gravità ha minacciato l'intera umanità", ha detto l'avvocato generale Aurelie Belliot. Quello in corso a Parigi è il primo processo consacrato in Francia agli atti di violenza commessi in Liberia nel corso della guerra civile.(frp)