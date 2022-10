Speciale difesa: Egitto, missione Ue al Cairo lancia programma da 80 milioni di euro per gestione delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la Vicinanza e l'Allargamento, Oliver Varhelyi, ha lanciato la prima fase in un programma da 80 milioni di euro per migliorare la gestione delle frontiere e la ricerca e il salvataggio in terra e in mare. Lo ha reso noto la missione dell’Ue al Cairo in un comunicato, secondo il quale il progetto è stato lanciato in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e il ministero della Difesa dell’Egitto. Per attuare la prima fase del programma per un importo complessivo di 23 milioni di euro l’accordo operativo è stato firmato tra l’Ue, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e Civipol, società di servizi e consulenza del ministero dell'Interno francese. Il programma sosterrà l'acquisto di attrezzature di ricerca e soccorso, nonché fornirà formazione specializzata per migliorare le conoscenze e le competenze sulla gestione umanitaria delle frontiere rispetto agli impegni nazionali e internazionali. (Cae)