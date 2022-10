Speciale difesa: Egitto, missione Ue al Cairo lancia programma da 80 milioni di euro per gestione delle frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono onorato di avviare l'attuazione di un nuovo ambizioso programma in uno spirito di partenariato e a sostegno di flussi migratori ordinati su entrambe le sponde del Mediterraneo", ha affermato Varhelyi. Da parte sua, l’ambasciatore di Francia al Cairo, Marc Barety, ha affermato che la Francia è “onorata di contribuire con la sua esperienza a questo partenariato che ha l’obiettivo di salvare vite umane e combattere la tratta di essere umani”. "Questo nuovo accordo non sarebbe stato possibile senza l'impegno cruciale del ministero della Difesa nella lotta alle reti criminali dei trafficanti di migranti. Accogliamo con favore questo nuovo partenariato, come continuazione di quattro anni di proficua collaborazione con l'Agenzia di collegamento con le organizzazioni Internazionali (Lawio) del ministero, che ha permesso di promuovere e difendere i diritti umani dei migranti", ha affermato Laurent de Boeck, capo missione dell’Oim Egitto. (Cae)