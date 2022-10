Speciale energia: summit investimenti sostenibili a Bruxelles, politici ed esperti a colloquio su giusta ricetta per accelerare transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ha fatto eco il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che ha ribadito l'importanza dei piani climatici europei. "La transizione ecologica deve essere accelerata, non rallentata", ha dichiarato, sottolineando il rischio globale di andare alla ricerca di energia a prezzi più bassi, soprattutto in questo periodo di crisi. "Corriamo il rischio di seguire soluzioni che vadano a rallentare la transizione verde", ha spiegato Gentiloni. Un futuro "pulito, sicuro e conveniente è possible", ha assicurato ricordando che la sfida globale si giocherà sulla scelta del sistema energetico più adatto ad affrontare le sfide climatiche attuali e future, con un conseguente impatto economico per gli Stati che perseguono questi obiettivi. "Per la transizione verde", ha assicurato, le stime prevedono che siano necessari oltre 500 miliardi di investimenti all'anno nei prossimi tre anni. Proprio per questo, "sarà necessario mobilitare finanziamenti pubblici e privati", ha aggiunto Gentiloni, annunciando che "la Commissione Ue presenterà a breve delle proposte per aumentare la portata di Repower Eu e di rivedere le norme fiscali comunitarie, per far sì che i bilanci nazionali sostengano meglio questi investimenti". (Beb)