Speciale energia: Grossi (Aiea) a “Nova”, nucleare presenta ormai elevati standard di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha la responsabilità, insieme ai singoli Paesi, di garantire un funzionamento dell’energia nucleare che sia il più possibile sicuro, anche se in ogni caso la tecnologia presenta ormai elevati standard di sicurezza. Lo ha detto il direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, in una intervista esclusiva con “Agenzia Nova” al termine della sua visita a Washington, organizzata dopo i suoi viaggi in Russia e in Ucraina. “In questo momento, la metà dell’energia pulita in Europa arriva dal nucleare, e una situazione analoga è riscontrabile anche negli Stati Uniti: anche molti dei Paesi che in passato hanno rifiutato di utilizzare questa tecnologia, come il Belgio, stanno ritornando sui loro passi o hanno comunque avviato una riflessione su questo tema”, ha detto Grossi aggiungendo che tutta l’Europa orientale è tornata ad affidarsi all’energia nucleare per “evidenti ragioni di strategia, autonomia e indipendenza nei confronti della Russia”. Secondo il direttore dell'Aiea, che ha citato anche gli esempi di Cina, India, Brasile e Argentina, si tratta di un “fenomeno globale molto interessante ma che richiede anche grande responsabilità da parte nostra”. (Was)