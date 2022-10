Speciale energia: Grossi (Aiea) a “Nova”, bilancio Conferenza generale positivo, presidenza italiana molto efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell’ultima Conferenza generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (Aiea), che si è tenuta a Vienna dal 26 al 30 settembre di quest’anno, è stato molto positivo. Lo ha detto il direttore generale, Rafael Mariano Grossi, in una intervista esclusiva con “Agenzia Nova” al termine della sua visita a Washington, organizzata dopo i suoi viaggi in Russia e in Ucraina. Il direttore generale ha ricordato che quest’anno la Conferenza ha visto una presidenza italiana, affidata al rappresentante permanente d’Italia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, l’ambasciatore Alessandro Cortese, che si è rivelata “molto efficace”. “Abbiamo raggiunto un accordo su tutti i punti essenziali: ovviamente in tempo di guerra le discussioni e le polemiche non possono essere evitate, ma credo che il bilancio sia stato molto positivo”, ha spiegato, valutando positivamente la rinnovata attenzione nei confronti della tecnologia nucleare, soprattutto nel quadro degli sforzi di contrasto al cambiamento climatico. Commentando il lavoro svolto dall’ambasciatore Cortese, il direttore generale lo ha definito un diplomatico “prestigioso e in gamba, con una grande influenza a Vienna: sono stato molto felice di averlo come presidente della Conferenza”. (Was)