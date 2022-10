Ue: Commissione approva proroga del piano italiano per crescita trasporto merci ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, la proroga di un piano italiano per incoraggiare il passaggio del trasporto merci dalla strada alla ferrovia. La misura, originariamente approvata dalla Commissione nel dicembre 2016, è stata già prorogata nell'ottobre 2017 e nel novembre 2019, e scadrà nel dicembre 2022. L'Italia ha notificato alla Commissione l'intenzione di prorogare la misura fino alla fine del 2027, con un aumento di budget di 200 milioni di euro, che verrebbe portato alla somma complessiva di 500 milioni di euro. La Commissione ha valutato la proroga in base alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, concludendo che il piano continua a essere necessario e appropriato per promuovere l'uso del trasporto ferroviario, in particolare nell'Italia meridionale, dove lo squilibrio tra ferrovia e strada è ancora significativamente pronunciato. Lo scopo del piano è promuovere il trasferimento modale del trasporto merci dalla strada alla ferrovia e contribuire alla riduzione delle emissioni di Co2 e della congestione stradale. (Beb)