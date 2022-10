Migranti: Tunisia, sventate quattro operazioni nella notte tra 29 e 30 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le unità della guardia costiera della Tunisia hanno recuperato 70 migranti, di cui 23 provenienti dall’Africa subsahariana, nel corso di quattro operazioni effettuate nella notte tra il 29 e il 30 ottobre. Lo ha riferito l'amministrazione generale della Guardia nazionale in un comunicato, aggiungendo che sono state sequestrate somme di denaro e valuta estera, oltre a imbarcazioni marittime dotate di motore. La Procura della Repubblica ha dato l’autorizzazione a prendere le misure necessarie nei loro confronti. Scioperi, proteste e naufragi dei migranti continuano a mettere a dura prova la stabilità della Tunisia. Il fenomeno migratorio interessa anche l’Italia, destinazione di gran parte dei migranti che partono dal Paese nordafricano. Secondo gli ultimi dati del ministero dell’Interno italiano, almeno 16.566 tunisini sono sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno, più dei 15.671 arrivi tunisini via mare in tutto il 2021 e dei 12.883 sbarchi del 2020. Tra questi anche tanti minorenni, come la bimba tunisina di quattro anni sbarcata da sola a Lampedusa perché separata dai genitori e dalla sorella alla partenza.(Tut)