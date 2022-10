© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro e buona fortuna al presidente Lula nella speranza che possa lavorare in pace e che non gli si faccia pagare quello che ha sempre detto: 'Non avrei mai pensato che mettere un piatto di cibo sul tavolo di un povero avrebbe generato tanto odio in quella élite che butta tonnellate di alimenti nell’immondizia tutti i giorni'". Lo scrive su Facebook il garante del M5s, Beppe Grillo. (Rin)